Ostia Nuova: in casa cocaina e soldi falsi, arrestato un 20enne

Droga a soldi falsi in casa. Succede vicino al Porto Turistico dove i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 20enne romano con

l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani dalla sua abitazione in via Enea Picchio, hanno deciso di eseguire una perquisizione all'interno.

L'operazione ha permesso agli operanti di rinvenire e sequestrare 4,6 grammi di cocaina nell'appartamento di Ostia Nuova, la somma di 4.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, tra cui 3 banconote false da 50 euro, nonché il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida.