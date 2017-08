Alessandrino: cocaina dentro il sifone del lavello, arrestato 21enne

Aveva nascosto le dosi di cocaina dentro il sifone dello scarico sotto il lavello della cucina. Per questo un 21enne romano è stato nuovamente arrestato dagli agenti del commissariato Casilino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già arrestato lo scorso aprile, il giovane nella sua abitazione in zona Alessandrino, nascondeva anche un bilancino di precisione, un manoscritto con riferimenti di nomi e cifre, oltre a 800 euro in contanti probabili provento dello spaccio di droga.

Pusher a San Basilio

In zona San Basilio, in via Loreto gli agenti del locale commissariato hanno individuato e arrestato uno spacciatore. Durante il consueto controllo del territorio, i poliziotti lo hanno fermato per un controllo. Già noto alle forze di polizia, è apparso subito nervoso e insofferente alle verifiche. Perquisendo la sua abitazione, sono state trovati 7 involucri di hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la lista dei suoi "clienti".