Entra ed esce dal seminterrato con fare sospetto, trovato con un chilo di cocaina

Era stato notato più volte accedere, a bordo del suo scooter, all’interno di un seminterrato in via Pineta Sacchetti; li stazionava per pochi minuti, massimo venti, per poi uscire in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori del commissariato Primavalle hanno presupposto che tale atteggiamento reiterato e sospetto celasse un’attività illecita da parte dell’uomo. Cosi, nascosti nel perimetro del box in questione, sono balzati fuori appena un romano 37enne stava effettuando l’ennesimo ingresso.

Dentro sono state trovate diverse dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 1 chilogrammo, diverse buste per il confezionamento, 8 bilance di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 2000 euro in banconote di vario taglio.

La scoperta è arrivata nel corso di mirati servizi predisposti per il contrasto dello spaccio nelle note piazze di spaccio della capitale, personale della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, l’Ufficio investigativo della Polizia di Stato impegnato nel contrasto delle forme di criminalità più diffuse sul territorio cittadino, ha tratto in arresto 4 cittadini italiani, in distinte operazioni condotte nelle zone di Tor Bella Monaca, Fidene e San Lorenzo:

Nella serata del 16 gennaio, a Tor Bella Monaca hanno tratto in arresto un giovane di anni 26 il quale, su via dell’Archeologia, è stato trovato in possesso di 9,4 grammi di cocaina. Sempre nella serata del 16, nel quartiere di Monte Sacro, hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni, trovato in possesso di 52 dosi di cocaina pari a un peso loro di 16.70 grammi.

Nella serata del 17 gennaio, analoghi servizi sono stati condotti dai Falchi della Squadra Mobile di Roma nella zona del quartiere San Lorenzo, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio collegato alla Movida. Nell’occasione sono stati tratti in arresto 2 cittadini italiani, entrambi di anni 26, i quali, nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 2892 grammi di marjuana pronta ad essere immessa nel mercato romano.

Inoltre, la perquisizione ha consentito agli investigatori di rinvenire un ordigno esplodente, comprensivo di miccia, di fabbricazione artigianale ed un peso di 570 grammi. Gli indagati in stato d’arresto sono stati condotti il giorno dopo dinanzi al Tribunale Penale di Roma per l’odierna udienza di convalida. Inoltre, sono stati denunciati a piede libero per il reato di detenzione di materiale esplodente alla competente Autorità Giudiziaria.

Un pusher è stato arrestato dagli uomini del commissariato Esposizione in via Gian Pietro Lucini a Fonte Ostiense. L’uomo, nonostante fosse già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva avviato un’intensa attività di spaccio presso la propria abitazione. I poliziotti, dopo essere venuti a conoscenza dell’attività illecita e con lo stratagemma di eseguire un normale controllo, sono entrati in casa di un romano 48enne, dove hanno trovato 11 panetti di hashish dal peso complessivo di 1 chilo e 270 grammi nascosti all’interno di una cesta per giocattoli.

In via Padre de’ Veuster, a Villaggio Falcone - Vecchia Ponte di Nona, gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato un giovane italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. Quando il ragazzo ha incrociato per caso i poliziotti ha immediatamente cambiato direzione tentando di dileguarsi. Tale atteggiamento non è passato inosservato e per questo gli agenti hanno deciso di procedere ad una perquisizione: il giovane aveva con se 15 involucri di hashish, 8 involucri di cocaina e 140 euro in contanti.

2 uomini sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara all’interno del parco giochi in via Ugo della Seta angolo via dell’Ateneo Salesiano, al Nuovo Salario, dove quest’ultimi erano soliti vendere stupefacenti ai minori. I poliziotti, attraverso dei servizi dedicati, hanno assistito allo scambio droga-soldi ed è stato a quel punto che sono balzati fuori fermando un 35enne e un minore; entrambi italiani. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 46 grammi di hashish e 420 euro in contanti.

A largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca, i poliziotti del Reparto Volanti hanno arrestato un 36enne straniero dopo essere stato sorpreso all’atto della cessione di droga. Indosso all’uomo sono state trovate altre 23 dosi di cocaina per un peso di 7,3 grammi.

Gli uomini del commissariato Celio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino malese di 33 anni. L’uomo era stato beccato all’interno del parco in via del Monte Oppio mentre cedeva della marijuana.

Nella medesima operazione i poliziotti avevano poi trovato altra sostanza occultata in una siepe per un peso complessivo di 20,39 grammi. Gli stessi hanno poi operato un altro arresto, sempre per droga, in via Casilina all’interno di un parcheggio. Qui infatti hanno fermato un nigeriano di 34 anni a bordo della propria autovettura mentre trasportava 940 grammi di marijuana.

In via dell’Archeologia, sempre a Tor Bella Monaca, gli uomini del Reparto Volanti hanno arrestato un 32enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso poco prima era stato fermato per un controllo e, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di 3,5 grammi di cocaina.

Per il medesimo reato è stato arrestato un giovane di 23anni con diversi precedenti di Polizia. Nella sua abitazione in via Giulio Tarra, al Portuense, i poliziotti del Reparto Volanti, hanno rinvenuto 515 grammi di marijuana.