Cocaina, reperti archeologici e una carabina: l'appartamento di una coppia

Nascondevano in casa una carabina ad aria compressa, droga e reperti archeologici. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia dopo una indagini hanno così arrestato una coppia, lui 43enne romano con precedenti e lei 40enne romana, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, ricettazione, impossessamento illecito di beni culturali, lesioni personali, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Seguendo una pista investigativa di droga, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra erano sulle tracce dei due e, ieri sera, hanno deciso di fermarli per un controllo mentre rientravano nella loro abitazione. Al fine di ostacolare le attività e per opporsi al controllo, i due fermati hanno dato in escandescenze e in particolare l’uomo si è scagliato contro i militari aggredendoli con calci e pugni prima di essere definitivamente bloccato.

Lo stesso ha inoltre inscenato un malore per il quale è stato prontamente accompagnato presso l’Aurelia Hospital dove, al termine della visita medica, è stato dimesso senza diagnosi, mentre i Carabinieri, successivamente visitati presso il PIT di Ladispoli hanno riportato lievi lesioni personali.



Ad esito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi, numerosi frammenti di reperti archeologici, alcune cartucce e una carabina ad aria compressa illecitamente detenuta. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.