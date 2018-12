Nascondeva la cocaina nel reggiseno: arrestata pusher a Tor Bella Monaca

Un reggiseno da sballo all'interno del quale nascondeva la cocaina da vendere al dettaglio. Ad essere arrestata a Tor Bella Monaca una 35enne italiana. Il fermo intorno alle 13:30 di giovedì 20 dicembre quando gli agenti del commissariato Casilino Nuovo hanno scoperto lo stratagemma della pusher in via dell'Archeologia.

La donna, usando il proprio reggiseno come custodia per la droga, è stata colta in flagrante dagli agenti proprio nell’atto di prelevare dosi della sostanza dal proprio indumento intimo per cederlo ad un acquirente.

A seguito di perquisizione, indosso a lei sono state rinvenuti 22 involucri di cocaina ed una somma di 220 Euro quale probabile provento dell’illecita attività. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.