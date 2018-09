Dosi di cocaina pronte per lo spaccio nascoste in una scarpa: 35enne in manette

Nascondeva la droga nelle scarpe, per poi venderla. E' finito così in manette un albanese di 35 anni. Individuato nei pressi di un centro commerciale di Fiumicino, l'uomo è stato sottoposto a controllo da parte dei poliziotti che avevano notato alcuni movimenti sospetti.

Perquisito, lo straniero nascondeva nella scarpa 4 confezioni di cellophane termosaldate contenenti alcuni grammi di cocaina.

Anche nella camera d'albergo dove alloggiava, gli investigatori, hanno sequestrato alcuni grammi del medesimo stupefacente nonché sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 4 mila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Al termine dell'operazione, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.