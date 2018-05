'Coca' in barattolo: ecco come nascondono la droga giovani pusher

Cocaina nei barattoli di latta e mimetizzata tra i cespugli. Era questo il nascondiglio della droga di tre giovani, un 24enne di Tor Lupara e due albanesi rispettivamente di 26 e 23 anni, tutti gravati da precedenti di polizia, arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Succede a Santa Lucia di Fonte Nuova dove i militari, insospettiti dalla presenza di tre giovani nella vegetazione che cresce spontanea lungo via Campania, hanno trovato i giovani con in mano due barattoli al cui interno venivano rinvenute 172 dosi di cocaina per un totale di 106 grammi.

Le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire e sequestrare la somma in contanti di 2300 euro, quale provento dell’attività di spaccio. I tre soci pusher sono stati arrestati e tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.