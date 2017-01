Valmontone: fermato per un controllo, nascondeva cocaina negli slip

Nascondeva droga in auto e in casa. I Carabinieri della Stazione di Labico, con l'ausilio di quelli di Valmontone, hanno arrestato un ragazzo italiano, di 25 anni, di Artena e la sua giovane compagna di 23 anni di Valmontone, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della sua auto, in via Valmontone, e insospettiti del suo atteggiamento hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina, nascoste nei suoi indumenti intimi.

Successivamente, i Carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione del 25enne, in presenza anche della convivente, ed hanno rinvenuto altre dosi di cocaina, hashish e marijuana, per un totale di 60 grammi, il tutto nascosto nella loro camera da letto, all’interno di una cassaforte.

La giovane coppia di pusher è stata arrestata e l’Autorità Giudiziaria di Velletri, dopo aver convalidato l’attività svolta dai Carabinieri, ha emesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora per il ragazzo in attesa della prossima udienza.