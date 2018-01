Cocaina nascosta negli ovetti di cioccolata: nei guai giovane spacciatore

Continua la lotta allo spaccio nelle zone di San Lorenzo. A finire nei guai, questa volte, un giovane pusher di 21 anni. E' successo tutto ieri sera, poco dopo le 21 quando la Polizia è intervenuta in un'area tra via Porta San Lorenzo e via Tiburtina, zona di solito frequentata dai consumatori di droga.

Gli agenti di San Lorenzo del Reparto Volanti hanno così fermato un 21enne tunisino in compagnia di un connazionale di 30 anni. Il più giovane dei due, perquisito, nascondeva indosso 16 involucri di cellophane, tutti contenenti cocaina pronta per lo spaccio. Non solo. Anche 860 euro in banconote di vario taglio, tutte provento dello spaccio. I poliziotti di San Lorenzo, quindi, una volta identificato il giovane lo hanno tratto in arresto.