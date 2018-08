Cocaina nascosta nelle siepi, in due affrontano carabinieri per salvare i pusher

Spaccio di cocaina a Colleferro. Continuano le attività dei Carabinieri della Compagnia locale inerenti il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dei locali notturni della zona del Comune della provincia sud di Roma. I militari della Stazione di Colleferro hanno dato vita a mirate attività nella zona della movida colleferina arrestando 4 persone, un 21enne e un 27enne per detenzione ai fini di spaccio in concorso e un 33enne e un 29enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Spaccio per la movida di Colleferro

I militari sono arrivati ai due pusher grazie ad un’attività di osservazione e appostamento, effettuata nei pressi di alcuni locali notturni, che ha permesso di accertare l’attività degli spacciatori e soprattutto il loro modus operandi: i due, infatti, nascondevano la droga in una siepe a pochi passi dalla via dei locali, dove, ad ogni richiesta dei clienti, andavano a ritirarla per poi consegnarla.

Affrontano i carabinieri per salvare i pusher

I militari, individuato il nascondiglio, hanno fermato i pusher che, alla loro vista, hanno gettato la droga, circa 8 dosi di cocaina. Durante le operazioni di recupero dello stupefacente, ai militari si sono frapposti con decisione gli altri due arrestati nel tentativo di garantire l’impunità agli spacciatori. Tutte le persone, già note alle forze dell’ordine, sono state sottoposte agli arrestiì domiciliari nelle rispettive abitazioni. L’attività dei Carabinieri è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria in attesa del processo definitivo.