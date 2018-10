Spaccio a San Basilio: i depositi della droga nei box auto a Torraccia

Cantine, locali seminterrati, terrazze condominali, ma anche box auto del vicino quartiere di Torraccia. Sono i nascondigli dove la polizia ha rinvenuto e sequestrato cocaina, hashish ed alcuni proiettili. La scoperta nell'ambito dell'incessante attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone. A finire in manette nella giornata di martedì un romano di 41 anni.

Spaccio cocaina in via Carlo Tranfo

Già dalle prime ore della mattina, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Questura di Roma gli investigatori, al termine di un’attività investigativa, si sono concentrati in via Carlo Tranfo, nella zona delle così dette “case occupate” di San Basilio, noto per l’altissima densità di pregiudicati e di varie piazze di spaccio. Qui, durante la perquisizione domiciliare, nei confronti di un giovane, è stato rinvenuto e sequestrato un modesto quantitativo di hashish destinato all’uso personale.

Droga in cantine e terrazze

Ispezionando poi accuratamente i locali seminterrati condominiali ed il terrazzo di accesso comune gli agenti hanno rinvenuto e debitamente sequestrato a carico di ignoti una busta in nylon contenente: 207 grammi di hashish, 27 grammi di marijuana e 27 grammi di cocaina il tutto suddiviso in dosi. Rinvenute anche numerose bustine in plastica trasparente, vuote, con chiusura a pressione generalmente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente.

Box auto a Torraccia

L’attività di controllo è continuata spostandosi nel quartiere limitrofo “Torraccia”, spesso considerato un luogo più “sicuro” e quindi utilizzato per la custodia dello stupefacente da spacciare a San Basilio. Dopo un sopralluogo in piazza Gaspare Ambrosini, dove esistono numerosissimi box auto sotterranei ed in passato, affittati da soggetti gravitanti nelle piazze di spaccio del quartiere San Basilio per detenere la sostanza stupefacente.

Hashish nei garage

Qui, grazie al fiuto di “Wumm” cane antidroga della squadra cinofili della Questura, veniva individuata una saracinesca di un box e, rintracciato l’affittuario, identificato per un 41enne romano, i poliziotti sono potuti entrare all’interno dove hanno rinvenuto e sequestrato 85 grammi di hashish, bilancini di precisione ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Anche a casa di quest’ultimo gli investigatori hanno sequestrato 4,28 grammi di cocaina suddivisa in dosi ed ulteriori due bilancini di precisione. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove è stato arrestato.

Proiettili in un calzino

Durante l’ispezione nella scala del palazzo gli operatori dopo un minuzioso controllo hanno rinvenuto e sequestrato un calzino con dentro 48 proiettili calibro 9x21.