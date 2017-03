Cocaina in bottiglia al "Bronx" di Torrevecchia: in manette pusher 25enne

Aveva nascosto la droga in una bottiglia appositamente "modificata", creando uno spazio vuoto, invisibile dall’esterno, in cui nascondere le dosi. L’ingegnoso sistema, non nuovo alle forze dell’ordine, è stato questa volta ideato da un giovane di Primavalle che è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

SPACCIO AL BRONX DI TORREVECCHIA - E' stato durante il consueto controllo del territorio del quartiere, che una pattuglia del reparto volanti ha notato un’autovettura rallentare vistosamente nei pressi di diversi punti di aggregazione come bar o pizzerie, per poi velocemente allontanarsi. Siamo tra via Torrevecchia e la zona nota come il "Bronx".

980 EURO INDOSSO - Gli agenti decidono per un controllo di quest’autovettura, e alla guida viene identificato un romano di 25 anni con precedenti di polizia; il giovane è stato trovato in possesso di 980 euro in contanti, suddivisi in numerose banconote, sui quali non ha saputo dare spiegazioni ai poliziotti.

COCAINA IN BOTTIGLIA - Approfondendo le verifiche all’interno dell’abitacolo, i due agenti hanno notato una bottiglietta di plastica piena d’acqua nascosta nel portaoggetti; apparentemente "normale", era stata invece modificata ad arte al fine di creare uno spazio vuoto al centro, usata dal 25enne per nascondere la droga.

17 DOSI DI COCAINA - All’interno c'erano infatti 17 involucri di cocaina. Perquisendo successivamente la sua abitazione, anche con l’ausilio dei cani antidroga della Questura, i poliziotti hanno trovato un'altra bottiglietta ugualmente modificata nascosta dietro un mobile della cucina. Al termine degli atti di rito, il 25enne è stato condotto negli uffici di Polizia; arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.