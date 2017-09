Una pressa e due chili di marijuana e cocaina in casa, in manette 45enne

Un chilo e mezzo di marijuana, trecento grammi di cocaina, una pressa, bustine in cellophane e bilancini di precisione. Questo quanto costato l'arresto ad un uomo di 45 anni nel corso dei consueti servizi di osservazione e controllo del territorio effettuati a Tor Bella Monaca dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra mobile (i Falchi).

Cocaina e marijuana in via dell'Archeologia

Perquisita la sua abitazione in via dell'Archeologia, gli agenti hanno sequestrato, 1, 5 chili di marijuana, 300 grammi di cocaina, una pressa, bustine in cellophane e bilancini di precisione. Dopo l’udienza di convalida, dinanzi la competente autorità giudiziaria, il 45enne romano è stato ristretto, in custodia cautelare, presso il carcere di Regina Coeli.