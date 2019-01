Litiga con la compagna, arriva la polizia e lo trova in casa con cocaina ed hashish

Sono intervenuti per una lite in famiglia fra un uomo e la sua compagna. Siamo in via Carlo Tranfo, nel cuore di San Basilio. E' proprio qui che gli agenti del locale commissariato del Tiburtino hanno poi scoperto una centrale della droga.

A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un romano di 41 anni. Lo stesso è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina, 34 grammi di hashish e 95 di marijuana – tutti già divisi e confezionati – oltre a 330 Euro in contanti.

L'arresto è arrivato nell'ambito dei controlli antidroga predisposti dalla Questura di Roma nei quartieri periferici della città. Proprio in tale contesto, in un appartamento a Tor Bella Monaca, all’interno di un armadio di una camera da letto, gli agenti del commissariato Casilino hanno sequestrato 155 grammi di cocaina, confezionata in 300 involucri, 17 grammi di hashish oltre a materiale idoneo al confezionamento di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo un romano di 37 anni, utilizzatore dell’appartamento, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.