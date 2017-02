Fermato in via Crescenzio con dell'hashish, in un box auto a Primavalle altro 'fumo' e cocaina

Lo hanno trovato con del 'fumo' indosso durante un controllo stradale a Prati dopo essere stato fermato a bordo di un suv che transitava in via Crescenzio. Estesa la perquisizione nella sua abitazione di Primavalle gli agenti hanno poi fatto "bingo" trovando e sequestrando numerosi dosi di hashish ed un ingente quantitativo di cocaina nel suo box auto, oltre a del denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. A finire in manette un romano di 35 anni.

DROGA NELL'AIUOLA - L'arresto è arrivato nell'ambito dei controlli antidroga messi in campo dalla polizia di Stato in diverse zone della città. Al Pigneto, nel corso di alcuni controlli effettuati sulla omonima piazza, un cittadino del Gambia di 20 anni, è stato visto prelevare una dose di marijuana nascosta in una aiuola e consegnarla ad un giovane che lo attendeva seduto su una panchina. Nonostante il tentativo di fuga, il giovane è stato bloccato dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore. In suo possesso, rinvenute decine di dosi dello stesso stupefacente.

SPACCIO A CASAL DE' PAZZI - A Casal de' Pazzi invece, gli agenti del Commissariato San Basilio hanno arrestato un 40enne italiano, noto agli agenti, il quale a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, 160 di marijuana, 100 di hashish e una somma ingente di danaro, che gli investigatori ritengono possibile provento dello spaccio (foto in basso).

CENTRO STORICO - Un arresto anche in Centro Storico, dove gli agenti del Commissariato Viminale hanno arrestato un 19enne marocchino, che dopo aver preso accordi con un altro giovane gli ha consegnato una dose di hashish in cambio di una banconota. Oltre ad alcune dosi già confezionate, il ragazzo è stato trovato in possesso di alcune pasticche di un medicinale, utilizzato dai tossicodipendenti per lo sballo. Anche lui è finito in manette.