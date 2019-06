Casa da sballo a Ciampino: carabinieri trovano 1 chilo di cocaina e 2,5 di hashish

Oltre un chilo di cocaina e 2,5 di hashish. La scoperta stupefacente da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina un un'abitazione di Ciampino. La scoperta intorno alle 3:00 della notte fra il 4 ed il 5 giugno nel colrso di un servizio predisposto ad hoc dai militari dell'Arma. A finire in manette in flagranza per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, due uomini di 60 e 69 anni, entrambi residenti a Roma.

I due, a seguito di perquisizione locale presso la loro abitazione, effettuata in collaborazione con i militari della Tenenza di Ciampino, venivano trovati in possesso di “cinque involucri in cellophane” contenenti complessivamente 1,1 chili di cocaina e 2,5 chili circa di hashish, nonché di materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso il Tribunale di Roma per la celebrazione dell’udienza con rito direttissimo.