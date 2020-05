Via Salaria: cocaina in auto, guardia giurata nei guai. Sequestrata la pistola

Guardia Particolare Giurata nei guai per possesso di droga. Ad essere segnalata dai carabinieri per uso di stupefacenti una GPG di 37 anni, residente in un piccolo centro della provincia di Rieti. L’uomo, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale predisposto dai Carabinieri della Stazione di Montelibretti sulla via Salaria, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

La GPG ha quindi riferito ai militari di essere un consumatore abituale, circostanza incompatibile con la sua attività lavorativa.

Per questo motivo, i Carabinieri, oltre a segnalarlo quale assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Rieti, hanno sequestrato in via cautelativa, l’arma in dotazione per il servizio di guardiania, inoltrando una comunicazione alle Autorità competenti per rivalutare le condizioni richieste per il rilascio del porto d’armi e della licenza abilitativa all’esercizio della professione di guardia particolare giurata armata.