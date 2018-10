Nervosi al controllo vengono trovati con cocaina ed hashish, in manette coppia di fidanzati

Traditi dal nervosismo al controlliodei carabinieri. Ad essere arrestata una coppia di fidanzati italiani di 22 e 19 anni. A scoprirli i militari dell'Arma della Tenenza di Guidonia Montecelio nell’ambito di una specifica attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, i due dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Coppia di fidanzati con la cocaina a Villalba

I ragazzi, che stavano viaggiando a bordo di un’auto, sono stati controllati dai Carabinieri in via Trento, a Villalba di Guidonia: il nervosismo da loro palesato alla vista delle divise ha indotto i militari ad approfondire le verifiche, durante le quali sono stati 'pizzicati' in possesso di alcune dosi di cocaina e di hashish.

Cocaina ed hashish

La successiva perquisizione scattata nell’abitazione del ragazzo ha consentito ai Carabinieri di sequestrare complessivamente 60 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, vario materiale per la pesatura ed il confezionamento delle sostanze e 1.300 euro in contanti, ritenuto provento della loro attività illecita.

Coppia di fidanzati in manette

I fidanzati sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza sequestrata è stata sottoposta agli accertamenti quantitativi e qualitativi presso i laboratori tossicologici competenti.