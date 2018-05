Dosi di crack e cocaina nascoste in una fioriera, in manette "Lady Flower"

Crack e cocaina nascosti nelle fioriere di Trastevere. Sono stati i carabinieri della Compagnia locale a soprendere "Lady Flower" mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un cliente nel quartiere della movida romana. Il fermo nell'ambito dei controlli disposti dai militari dell'Arma che hanno poi arrestato altri due pusher, anche loro "al lavoro" nel Rione del Centro Storico della Capitale.

Lady pusher a Trastevere

A finire in manette per prima "lady pusher", una 47enne italiana. La spaccuatrice, dopo aver pattuito la cessione dello stupefacente con l'acquirente di turno, si è poi diretta nei pressi di una fioriera dove ha preso le dosi di sostanza stupefacente. Entrati in azione, i militari hanno rinvenuto, nascoste nel terreno, dosi di cocaina e crack, “piantate” con cura. Bloccata la donna, è scattata anche la perquisizione in casa della pusher, dove sono stati trovati altri pacchetti “stupefacenti” (10 grammi di cocaina e 3 di crack) e denaro in contante.

Cocaina e crack a Trastevere

Diciannove e venti anni, queste le età degli altri due spacciatori. Il più giovane, un romano senza occupazione e con precedenti, era stato visto passare più volte tra la folla di persone fuori ai locali notturni. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di crack e cocaina, sostanze che, in quantità maggiore, erano anche nella sua abitazione. L’altro ragazzo, invece, è stato bloccato nei pressi di Piazza Trilussa; occultava nel marsupio dosi di hashish, mentre in casa aveva 2 piante di marijuana, 4 semi di canapa indiana oltre a due coltelli e vario materiale per il confezionamento.