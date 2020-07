Magliana: cocaina in cassaforte, in manette 50enne

Cocaina in cassaforte alla Magliana. Sono stati gli agenti del commissariato Fidene, diretto da Fabio Germani, ad arrestare un 50enne romano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente una cassaforte che, è stata aperta in commissariato con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. All’interno è stata rinvenuta cocaina per un peso lordo complessivo di 172 grammi suddivisa in involucri di vario peso.

Sempre gli agenti del Commissariato di via Enriquez hanno tratto in arresto un cittadino Cubano di 19 anni, per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato sorpreso in via Giuseppe de Marini a Fidene mentre era intento a cedere sostanza stupefacente e dopo un vano tentativo di fuga è stato fermato dagli agenti nei confronti dei quali il 19enne ha opposto fin da subito resistenza cercando di divincolarsi con calci e pugni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Effettuata la perquisizione personale e domiciliare questa dava esito positivo rinvenendo 68 grammi di hashish e circa 7.000 euro in contanti.