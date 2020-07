L'auto è stupefacente, una cassaforte per nascondere la droga: due giovani nei guai

Nascondevano cocaina in una cassaforte nel portabagli della loro auto. A finire nei guai due giovanissimi fermati mell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti dagli investigatori della Polizia di Stato hanno arrestato, nel tardo pomeriggio di ieri.

A bordo dell'auto un 22enne romano e un amico 17enne. Avendo capito che volevano nascondere qualcosa, gli agenti hanno fatto ulteriori accertamenti: addosso i due non avevano nulla, ma nascosta nel portabagagli della macchina c'era una piccola cassaforte in metallo, con all’interno un sacchetto in plastica contenente 500 grammi di cocaina.

A questo punto sono scattate le perquisizioni a casa di entrambi ma lì gli investigatori non hanno trovato alcunché. Il 22enne e il suo amico sono stati arrestati per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti; a carico del primo è stato redatto anche un verbale ai sensi del codice della strada per "guida senza aver mai conseguito la patente".

Convalidati gli arresti dall'Autorità Giudiziaria, il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre il minorenne è stato associato al centro di prima accoglienza Virginia Agnelli.