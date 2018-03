Pusher recuperano cocaina in una buca del parco dove stavano giocando i bambini

I bambini a giocare al parco del Tufello ed i pusher impegnati a recuperare un 'carico' di venti grammi di cocaina nascosti in una buca nel terreno. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro ad arrestare due persone, un ragazzo di 19 anni, incensurato, e un 34enne con precedenti, entrambi romani, con le accuse di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio nel parco giochi dei bambini al Tufello

I militari erano impiegati nella zona del Tufello, nel corso di uno specifico servizio antidroga svolto insieme ad una unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Ponte Galeria quando hanno notato i due sospetti nel parco Kennedy, in via Monte Crocco, dove giocano diversi bambini, mentre stavano scavando il terreno per recuperare da una buca alcuni involucri in plastica contenente 20 grammi di cocaina.

Buca per nascondere la cocaina al Parco Kennedy

Per i due pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi e la droga è stata interamente sequestrata. Tutto il parco è stato “fiutato” dal cane antidroga dei Carabinieri alla ricerca di altre buche contenenti stupefacenti, ma con esito negativo. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.