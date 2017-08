Casal Monastero: nervoso al controllo gli trovano dosi di cocaina nel giubbotto

E’ stato fermato durante un normale controllo in via Belmonte in Sabina a Casal Monastero. L’uomo, con precedenti inerenti stupefacenti, a bordo di autovettura, è apparso da subito nervoso e agitato tanto che gli agenti della polizia di stato del reparto volanti e commissariato Fidene Serpentara, hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato.

Cocaina nel giubbotto



Nella tasca del giubbotto, l’uomo, identificato in un romano di 27 anni, nascondeva 10 dosi di cocaina. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'arresto la notte di sabato scorso.

Ladri di moto a Trastevere

Poco pià tardi sono stati colti in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere e San Paolo, in piazza della Gensola a Trastevere, due uomini, identificati per due italiani di 29 e 50 anni. I due stavano armeggiando su una moto nel tentativo di rubarla. Arrestati, dovranno rispondere di tentato furto in concorso.