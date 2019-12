Omicidio Luca Sacchi: trovati 31 grammi di cocaina nell'auto di Paolo Pirino

Trentuno grammi di cocaina. E' quanto hanno trovato i carabinieri nella Smart noleggiata da Paolo Pirino utilizzata assieme a Valerio Del Grosso per fuggire dopo l'omicidio di Luca Sacchi. Il rinvenimento è stato fatto la scorsa settimana dai carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci, nel corso degli accertamenti tecnici non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.) disposti dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito dell’indagine relativa all’omicidio del personal trainer ucciso lo scorso 24 ottobre a Colli Albani mentre si trovava in compagnia della fidanzata Anastasia Kylemnyc.

In particolare gli investigatori hanno rivenuto la cocaina nel passaruota anteriore destro della Smart ForFour noleggiata da Paolo Pirino (già in carcere a Regina Coeli) dopo l'assassinio di Luca Sacchi ed utilizzata dal 21enne di Casal Monastero per andara a Torpignattara a casa della nonna, dove venne poi scovato sul tetto della palazzina ed arrestato dai carabinieri.

La CityCar venne cambiata dal giovane dopo che lo stesso modello di auto, utilizzato dai due per fuggire, rimase danneggiata nella parte anteriore.

I trentuno grammi di cocaina, contenuti in alcune bustine di plastica, sono stati sequestrati dai carabinieri.