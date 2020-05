Cocaina a domicilio dal suo appartamento: in casa un caricatore per fucile d’assalto

Cocaina a domicilio da cui si rifornivano anche i consumatori dei quartieri vicini. Siamo a Tor Bella Monaca dove gli agenti del Commissariato Casilino e quelli del VI Gruppo Torri della Polizia Locale hanno arrestato un uomo per spaccio.

Nel suo appartamento di via dell’Archeologia il 46enne romano aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di cocaina dal proprio domicilio. Diversi gli appostamenti da parte degli investigatori presso la sua abitazione. L’ultimo scambio e la decisione di intervenire.

Entrati in casa lo hanno identificato per un 46enne romano. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina, 1 agenda riportante nomi e cifre dei client, materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre sono stati trovati e sequestrati un caricatore per fucile d’assalto semiautomatico rifornito di 13 proiettili cal. 5.56, 7 proiettili cal. 7.62 e 1 proiettile cal. 9x17. Il 46enne è stato quindi arrestato per droga e detenzione illegale di munizionamento da guerra poiché trovati diversi proiettili.