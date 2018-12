Piazza San Giovanni in Laterano: clochard in ipotermia salvato dai soldati dell'Esercito

Ha rischiato di morire di freddo il clochard soccorso questa notte dai militari nella zona della Basilica di San Giovanni in Laterano. Era da poco passata la mezzanotte e mezza (00:45) quando i soldati impiegati nell'Operazione Strade Sicure sotto la guida della Brigata Granatieri di Sardegna, durante il normale svolgimento del servizio, hanno notato un senza fissa dimora italiano sdraiato a terra in piazza di Porta di San Giovanni.

Dopo essersi avvicinato il capomuta ha notato l'uomo in preda ad una probabile crisi ipotermica ed ha quindi contattato il Numero Unico Emergenze 112 per l’invio di un’ambulanza. Poco prima dell'1:00, è quindi arrivato sul posto il personale sanitario che ha trasportato l’uomo presso il vicino ospedale San Giovanni in Laterano sottraendolo da un destino che avrebbe potuto riservargli la morte. Nello stesso istante i militari hanno ripreso il regolare servizio di vigilanza.