Accende un fuoco per scaldarsi e muore carbonizzato: sesto clochard morto a Roma in un mese

Sesto clochard morti a Roma in un mese. Dall'8 dicembre, quando a San Pietro un senza fissa dimora di 62 anni morì a causa del freddo, fino alla tragica storia dell'uomo morto carbonizzato poco dopo le 6:30 di oggi 8 gennaio, nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma.

Secondo i primi riscontri della Polizia, l'uomo avrebbe acceso un fuoco per riscaldarsi dal freddo della notte. Quindi le fiamme, incontrollate, hanno coinvolto le sterpaglie vicino e sorpreso il clochard nel sonno. Inutili i soccorsi. Vicino al corpo sono state rinvenute anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali.

Un altro "invisibile" morto che aggrava un bilancio già tragico. Dopo il 62enne morto a San Pietro l'8 dicembre, infatti, ci sono stati altri casi a Roma. Il 19 dicembre, in largo Giovanni Battista Marzi, i Carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di Zaid Mahmud, un senza fissa dimora che frequentava un giaciglio di fortuna su banchina alberata vicino la riva del Tevere.

Poi c'è la storia di Davide, il clochard-intellettuale deceduto in strada lo scorso 30 dicembre. Il 2 gennaio, invece, il cadavere di un clochard era stato trovato da alcuni residenti in un parco in piazza Lorenzo Lotto, a Tor Marancia, a Roma. Si trattava di un polacco, aveva 50 anni. Quindi l'episodio di venerdì 4 gennaio, all'altezza di Lungotevere di Pietra Papa, in zona Ponte Marconi, dove sull'argine del Tevere fu ripescato il corpo senza vita di un 52enne romeno. Cinque persone morte. Tutte che cercavano riparo dal freddo della notte.

Ieri pomeriggio, nel frattempo, è stata avviata una iniziativa organizzata da Ecoitaliasolidale in collaborazione con la Protezione

Civile Arvalia relativa ad una raccolta straordinaria di coperte e di vestiti destinati ai senza tetto che vivono nella Capitale. Questa sera la distribuzione del materiale raccolto.