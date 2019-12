Provano a dargli fuoco mentre dorme in strada, ferito un senza fissa dimora

Choc a in Centro a Roma dove ignoti hanno dato fuoco ad un senza fissa dimora. A vivere dei momenti di terrore un 68enne nato negli Stati Uniti d'America, solito stazionare assieme ad un secondo clochard nella zona di Santa Maria Maggiore. Fortunatamente l'uomo si è svegliato prima che fosse troppo tardi riuscendo a togliersi i pantaloni andati a fuoco mentre si riparava dal freddo sotto una coperta. Rimasto ferito è stato poi trasportato in ospedale con diverse ustioni sulle gambe. E' accaduto la notte di lunedì scorso all'Esquilino.

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato il ferimento dell'uomo. In particolare l'anziano, che vive in strada nella Capitale da decenni, si trovava in compagnia di un secondo senza fissa dimora, un cittadino polacco. I due, che sono soliti dormire e chiedere l'elemosina nei pressi dell'Upim che si trova all'angolo fra piazza di Santa Maria Maggiore e via Gioberti, stavano dormendo sotto alcune coperte a cui hanno dato fuoco, quando, intorno alle 2:30 della notte, le urla del cittadino statunitense hanno risvegliato anche l'amico.

Riuscito a togliersi gli indumenti che avevano preso fuoco, sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Esquilino della Polizia con l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il senzatetto al Policlinico Umberto I, dove lo hanno refertato con 20 giorni di prognosi. Ascoltati i due amici dagli investigatori del commissariato Esquilino di polizia, la coppia non ha saputo spiegare cosa abbia determinato l'incendio.

Sul caso indagano appunto gli investigatori di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi, compreso appunto il gesto doloso da parte di ignoti. In corso la visione delle immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a ricostruire l'accaduto.

Sempre nella Capitale, un altro clochard è invece morto carbonizzato nella serata di giovedì sotto il viadotto Giovanni Gronchi, nel III Municipio Montesacro. Anche in questo caso ci sono indagini in corso da parte della Polizia al fine di comprendere le cause scatenanti dell'incendio che, a differenza di quello accaduto all'Esquilino, ha portato alla tragica morta del senza fissa dimora.