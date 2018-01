VIDEO | Clochard accoltella poliziotto: le immagini dell'aggressione

Grazie al giubbotto antiproiettile l'agente della polizia di Roma non ha riportato ferite gravi

Il poliziotto, colpito al fianco, all'alba del 20 gennaio era arrivato davanti un supermercato al quale un senza fissa dimora aveva posizionato il suo giaciglio. Con lui altri agenti. Dopo un'iniziale esitazione, il senzatetto ha tirato fuori un coltello. Inutili le richieste dei poliziotti di metter giù l'arma.

"Basta! Manifesteremo tutto il nostro disappunto contro chi ancora non autorizza la dotazione della Pistola Taser per i poliziotti. Quella dell’altro giorno all’Appio è una classica situazione da Taser anche se una semplice rete zavorrata da “retiarum” o l’uso accorto di un estintore avrebbero evitato di far correre un rischio così grave e immotivato al collega", ha affermato il Coordinatore Nazionale CONSAP per l’Italia Centrale Cesario Bortone. "La triste realtà è che ormai si ha paura di intervenire, così gli interventi apparentemente più banali diventano quello più critici e l’indecisione genera le tragedia. Regole d’ingaggio chiare e addestramento operativo efficace" ha concluso Bortone.