Lavori di manutenzione a Civitavecchia: sospensione idrica in alcune zone della città

Una sospensione della fornitura idrica interesserà alcune zone del comune di Civitavecchia. L’interruzione sarà causata dai lavori di manutenzione straordinaria, non rinviabili, da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno. I rubinetti a secco dalle ore 06.00 alle ore 21.00.

Le zone interessate dalla mancanza di acqua

La mancanza di acqua e/o gli abbassamenti di pressione si verificheranno nelle zone di Zona Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, Zona La Scaglia, Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa), Zona area portuale, Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero nuovo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Il servizio di autobotti, ecco dove

Per limitare i disagi per gli utenti, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nelle seguenti strade: Via Aurelia Nord 15 (accanto Cimitero vecchio), Piazzale Santuario Madonna delle Grazie. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.