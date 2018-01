Non "paga" la sosta: parcheggiatore abusivo minaccia giovane mamma e suo bambino

Attimi di tensione ieri pomerigio in piazza Regina Margherita, a Civitevecchia. Un nigeriano, parcheggiatore abusivo di 27 anni, ha minacciato una giovane mamma che era in compagnia del suo bambino.

È stata la preziosa segnalazioni dei cittadini fatta alla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia a far scattare il servizio di ieri, nei pressi del mercato rionale. I residenti avevano segnalato al Comando che, da diversi giorni, alcuni stranieri che gravitano nella zona del mercato e nella vicina area di parcheggio avvicinando anziani e giovani donne chiedendo piccole somme di denaro, in cambio di un parcheggio auto.

Quando il 27enne nigeriano ha avvicinato una giovane mamma intenta a riporre la spesa in auto insieme al suo bambino e, dopo averle chiesto alcuni spiccioli, al diniego di questa, si è fatto particolarmente insistente. L'abusivo però non poteva immaginare di essere controllato dai militari in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile che sono prontamente intervenuti in difesa della donna bloccando l’uomo.

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo, arrestato in passato per omicidio, era ricercato e avrebbe dovuto scontare la pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

La giovane mamma ha potuto così proseguire indisturbata la spesa mentre l'uomo è stato accompagnato in carcere dove non potrà importunare nessuno per molto tempo.