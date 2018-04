Civitavecchia, in casa oltre un chilo di hashish: arrestato 24enne

Nel corso di un controllo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un ragazzo italiano di 24 anni.

In casa oltre 1kg di hashish

Durante le operazioni, i poliziotti hanno rinvenuto indosso al ragazzo dell’hashish e, a casa, durante la perquisizione è stato sequestrato oltre 1kg della medesima sostanza stupefacente.

Il kit del pusher

Rinvenuti anche una bilancina elettronica di precisione, un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati inoltre, 180 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Per M.D.R., queste le iniziali del giovane, sono scattate le manette: il 24enne è stato accompagnato negli uffici di polizia.