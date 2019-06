Civitavecchia, crolla muro di 5 metri metri: strada transennata

Un muro perimetrale e di contenimento, di circa 5 metri, è crollato occupando la strada. E' successo nella serata di venerdì in via Isonzo, a Civitavecchia.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno constatato delle criticità anche in altri punti del muro, pertanto si è reso necessario in via precauzionale, il transennamento lineare del tratto di marciapiede e momentaneamente di un tratto tratto di corsia per circa 80 metri. Sul posto anche personale Ufficio tecnico Comunale e i Carabinieri. È stata comunque anche interdetta una porzione dell'area sovrastante.