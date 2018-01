Nasconde serra di marijuana casalinga: nei guai una mamma e i suoi figli

Nascondeva nel suo appartamento nella zona della circonvallazione Gianicolense una serra di marijuana. Nei guai è finita una 63enne italiana ed i due figli di 22 e 29 anni, arrestati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Per loro, l'Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Tutto è iniziato quando, proprio la 63enne, si è rivolta al numero unico di emergenza: "Stanno rubando al piano di sotto". Sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo e del Reparto Volanti che, nel controllare lo stabile, sono stati colpiti da un forte odore, tipico dell'erba, provenire proprio dall'appartamento della donna.

Dopo averne ispezionato il bagno, la cucina ed il salotto, hanno capito che l'odore diveniva più forte in prossimità di un'altra stanza, la cui porta era chiusa a chiave. Ed è infatti dietro di essa che gli agenti hanno trovato una piantagione di marijuana: quattro vasi in piena fioritura con tutta l'attrezzatura necessaria per la loro cura, termostati per la misurazione della temperatura e dell’umidità, acqua distillata e fertilizzante. Per la donna ed i due figli sono scattate le manette.