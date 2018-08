Circo Massimo: a 48 ore dal raduno dei papaboys l'arena è un cumulo di rifiuti

Disseminato di rifiuti. Cumuli di cartone, resti di cibo, bottigliette di plastica. A 48 ore dall'incontro di sabato tra Papa Francesco e circa 70 mila giovani arrivati da tutta Italia nella due giorni che anticipa il Sinodo autunnale il Circo Massimo è impresentabile a cittadini e turisti. Le operazioni di pulizia messe in campo da Ama sono ancora in corso, così come il lavoro per smontare il palco.

A diffondere una serie di scatti che immortalano lo stato di sporcizia in cui versa stamattina lo storico monumento romano è stata l'Ansa. Dall'azienda fanno sapere che il piano per la pulizia non si è ancora concluso e potrà essere completato una volta smontato il palco che ha ospitato Bergoglio. In una nota diffusa ieri, l'azienda capitolina aveva annunciato due giorni di lavori intensi per raccogliere una quantità di rifiuti stimata in 10 tonnellate di rifiuti. I lavori però non sono ancora finiti.