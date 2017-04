Entra all'Unicredit e minaccia: "Datemi i soldi o mi faccio esplodere", ma la bomba è finta

Scene di panico, oggi 14 aprile, all'Unicredit di piazza Trilussa 28 a Setteville di Guidonia dove un uomo di 57 anni, mostrando una cintura esplosiva che si è poi rivelata finta, ha tentato di rapinare la banca.

"MI FACCIO ESPLODERE" - Tutto è iniziato intorno alle 12 quando l'uomo, ben vestito e con una ventiquattro ore in mano, è entrato nella filiale. Dopo pochi minuti poi, si è avvicinato allo sportello urlando: "Datemi i soldi o mi faccio esplodere. Moriamo tutti così". Ha detto scostandosi la giacca e mostrando una cintura con dei candelotti.

PANICO IN BANCA - Immediato il fuggi fuggi dei clienti che, in pochi attimi, hanno abbandonato la filiale. All'interno, invece, oltre il personale sono rimasti i due agenti della sicurezza interna dell'Unicredit e un poliziotto in pensione che, nonotata la scena, ha allertato il 112. Sul posto si sono quindi precipitati i Carabinieri della compagnia di Tivoli.

LA FALSA BOMBA - In pochi attimi i militari hanno bloccato l'uomo. La cintura altro non era che una falsa bomba realizzata con delle candele in cera tenute insieme da un filo di furta e un interruttore come quelli della corrente casalinga. Il 57enne è stato messo in stato di fermo e portato in caserma.