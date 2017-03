Auto si scontra con cinghiale a Settebagni: "Procura accerti le responsabilità"

Un fenomeno crescente che la sera di mercoledì si è riproposto in tutta la sua gravità. E' l'allarme cinghiali a Roma, con gli ungulati che si spingono sempre più vicino ai centri abitati in buona parte del territorio capitolino e della sua provincia. Ultimo incidente ieri sera in via di Settebagni, quando un'auto si è scontrata con un grosso animale nella zona di Bel Poggio, nel III Municipio Montesacro. A rimetterci la pelle questa volta è stato l'animale, ma lo scontro segue di nemmeno una settimana un altro incidente dalle conseguenze tragiche, in cui a perdere la vita è stato uno scooterista romano di 49 anni, Nazzareno Alessandri, travolto da un cinghiale in via dell'Inviolatella Borghese, a Roma Nord. A chiedere di fare chiarezza sull'ennesimo fatto di cronaca in città il Codacons, per voce del proprio presidente Carlo Rienzi.

SITUAZIONE FUORI CONTROLLO - In particolare il presidente dell'assocazione consumatori denuncia: "Oramai la situazione è fuori controllo: aumentano gli avvistamenti di cinghiali nella capitale e crescono gli incidenti stradali provocati da questi animali, sempre più attratti dalle aree urbane della città a causa soprattutto dei rifiuti che si accumulano in strada – afferma Carlo Rienzi –. I rischi per l’incolumità di motociclisti e automobilisti sono elevatissimi, e la presenza incontrollata di cinghiali rappresenta una vero e proprio attentato alla sicurezza dei trasporti, così come previsto dal Codice penale".

ACCERTARE RESPONSABILITA' - "Per questo chiediamo alla Procura di Roma di intervenire - prosegue e conclude il presidente del Codacons -, aprendo una indagine volta a verificare le responsabilità di tale situazione di pericolo e accertare se l‘amministrazione abbia posto in essere tutte le misure per tutelare la sicurezza delle strade romane".