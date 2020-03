Supermercati nel mirino dei ladri: colpo della banda del gas al Carrefour di Cinecittà est

Ancora un supermercato nel mirino dei ladri. In questo mese di emergenza di coronavirus è il terzo colpo in poco tempo dopo quello all'Eur e a Talenti.

L'ultimo colpo è avvenuto la scorsa notte, alle 4 circa, al Carrefour di via Francesco Gentile 255, nella zona di Cinecittà est. I ladri, utilizzando dell'esplosivo, hanno fatto saltare in aria la cassa continua e hanno asportato il denaro contenuto all'interno.

Da quantificare l'importo del bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini della 7a Sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.

E' probabile che la banda possa avere utilizzato un gas esplosivo, probabilmente l'acetilene. Di certo c'è che a colpire è stata una banda esperta che non si fa spaventare dalle limitazioni per il coronavirus e che ha utilizzato un metodo che ha già portato i frutti in alcuni uffici postali di Roma est e della periferia, ma anche in altri supermercati come quelli di Fiumicino e Tor Vergata.

