Maltempo, alberi pericolanti al Verano: Raggi ordina la chiusura del cimitero 

Il cimitero del Verano resta chiuso fino a lunedì 18 novembre. La decisione in un'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi. L'allerta meteo prevista per le prossime ore potrebbe provocare la caduta di alberi all'interno della struttura, come già avvenuto lo scorso martedì durante un'ondata di maltempo.

"Considerato che occorre garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta dei rami, piante e alberi" si legge nel testo dell'ordinanza. Da verifiche delle ultime ore infatti sono emersi possibili pericoli per cinque alberi in particolari, a rischio caduta. "Da verifiche effettuate da personale tecnico qualificato incaricato dalla società Ama e da personale della direzione gestione territoriale ambientale e del verde è emersa la necessità dell'abbattimento di 5 alberi".

Anche Ama dà la notizia, sottolineando che resterà comunque aperta la camera mortuaria per accogliere le salme, mentre le restanti operazioni cimiteriali riprenderanno da martedì 19 novembre.

"E' l’ennesima sconfitta della giunta Raggi, questa volta a danno dei familiari dei poveri defunti che specie nel fine settimana si recano a portare un fiore sulla tomba dei propri cari" commenta il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. "Sono tre anni che quasi tutti i giorni denunciamo con vari atti, di recente anche con degli esposti alla procura della Repubblica oltre che alla Corte dei Conti e al Prefetto, la gravissima situazione in cui si trovano i cimiteri romani con totale carenza di manutenzione, specie straordinaria visto che questa è a carico di Roma Capitale guidata dall’impalpabile Raggi. A ciò si aggiunga il mancato puntuale versamento ad Ama da parte della giunta pentastellata delle somme previste dal contratto di servizio ed il dado è tratto".