Cimitero Flaminio, vende cocaina a Prima Porta: nei guai pusher e cliente

Sorpreso a cedere una dose di cocaina in cambio di denaro nei pressi del Cimitero Flaminio. Per questo motivo, un 41enne egiziano, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta.



Il pusher, notata la presenza dei militari, ha cercato di scappare senza però riuscirci perché immediatamente bloccato. I Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato altre dosi della stessa droga.



Identificato anche l’acquirente, un 45enne, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.



