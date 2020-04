"Sono vicino casa": ciclista fermato a Villa Borghese, ma è residente a Guidonia

Sono centinaia gli illeciti rilevati negli ultimi giorni da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino. Si tratta perlopiù di spostamenti privi di motivi validi.

C'è poi chi ha tentato di giustificarsi con la scusa di una passeggiata intorno casa, abitando però in quadranti opposti della città o in altri comuni: è il caso di un ciclista fermato all’interno di villa Borghese.

Un uomo di 46 anni che, oltre ad aver violato il divieto di accesso ai parchi e ville storiche della Capitale, non ha tenuto conto delle limitazioni previste per gli spostamenti da un comune ad un altro: da accertamenti è infatti risultato essere residente a Guidonia Montecelio. Per tali motivi è stato sanzionato.