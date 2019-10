Lite per la viabiltà, ciclista usa spray al peperoncino ed acceca automobilista

Ha tirato fuori lo spray urticante che aveva con sè e lo ha spruzzato sul viso di un automobilista. Così un ciclista ha 'chiuso' una lite per la viabilità con il conducente di una vettura. E' accaduto sulla via Ostiense, all'altezza degli ex Mercati Generali.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 20:30 di lunedì 30 settembre quando l'automobilista ed il ciclista hanno avuto una lite per la viabiltà mentre si trovano all'incrocio con via Francesco Negri. Il ciclista non ci pensa su, prende la bomboletta di spray al peperoncino e la spruzza nell'abitacolo dell'auto.

L'automobilista non ci vede, rimane momentanemanete accecato e scende dall'auto mentre il pedalatore si allontana facendo perdere le proprie tracce.

Ad aiutare l'automobilista ci hanno poi pensato due ragazzi a bordo di una seconda vettura che passava sulla via Ostiense. Fermatisi in soccorso dell'uomo la coppia ha quindi chiamato l'ambulanza ed il 112 con il conducente dell'auto trasportato poi al Policlinico Umberto I in codice giallo.

Sul posto per accertare l'accaduto è intervenuta una volante della polizia che ha cominciato le ricerche del ciclista, al momento con esito negativo.