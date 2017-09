Cibo senza tracciabilità nel ristorante asiatico, sequestrati 90 chili

Un’intensa attività di controllo nei quartieri di Cinecittà e Don Bosco e dell'area del Tuscolano è stata eseguita, la scorsa notte, dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, con ausilio dei Nas e del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria Galeria.

Sequestro cibo al ristorante asiatico

In via Licinio Stolone, al Don Bosco, i Carabinieri hanno sanzionato, per oltre 1.100 euro, un ristorante di cucina asiatica per la mancata tracciabilità di alcuni alimenti, sequestrando contestualmente 90 chili di generi alimentari.

Multa alla Birreria

A seguito di una verifica all’interno di una birreria in via degli Ontani, a Centocelle, è scattata la sanzione di 2.000 euro perché i Carabinieri hanno rilevato l’assenza di attestati HACCP . In un ristorante di via Calpurnio Fiamma sono state accertate irregolarità nelle assunzioni dei lavoratori dipendenti.

Pusher in manette

I Carabinieri hanno inoltre arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 52enne romano, con precedenti, trovato in possesso di dosi di hashish e denaro contante.

Controlli stradali al Tuscolano

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, nel corso dell’intera operazione, hanno identificato 280 persone ed eseguito accertamenti a 150 veicoli, elevando anche numerose contravvenzioni al codice della strada.