Carne e pesce venduti come freschi, ma i prodotti del ristorante erano congelati

Cibi congelati serviti come freschi, o alimenti e bevande venduti senza autorizzazione: sono solo alcune delle violazioni riscontrate durante il week end da parte della Polizia Locale. Nelle serate di venerdì e sabato sono stati oltre 400 i controlli dei gruppi I Centro, II Sapienza e GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che hanno interessato il rispetto dell’ordinanza anti-alcool, le soste irregolari e un’ampia serie di accertamenti sulle attività commerciali di Trastevere e San Lorenzo.

Cibo congelato venduto come fresco

In due locali alle spalle di piazza Trilussa, a Trastevere sono state riscontrate gravi irregolarità che hanno portato al deferimento all’Autorita Giudiziaria del titolare di un ristorante, che vendeva carne e pesce congelati mentre sul menu erano indicati come freschi. Sono stati sequestrati oltre 200 chili di alimenti. Un altro esercente ha ricevuto sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro perché vendeva bevande, alcolici e cibi senza autorizzazione.

Controlli della Polizia Locale a San Lorenzo

In zona San Lorenzo sono state svolte una serie di verifiche su numerose attività, con particolare attenzione alle norme in materia edilizia e sul rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Accertamenti in tal senso sono tuttora in corso.