Sala scommesse aperta ai minorenni: locale chiuso e multa da 6.600 euro per il titolare

Il Comando della Polizia Locale di Ciampino - nell’ambito delle attività programmate a presidio della legalità e a contrasto del dilagante fenomeno delle scommesse clandestine e del gioco d’azzardo e tutela dei minori - ha sanzionato una sala scommesse dopo aver sorpreso 14 ragazzi minorenni, con età compresa tra i 14 ed i 17 anni, intenti a scommettere su eventi sportivi, sui 16 clienti complessivi presenti all’interno.

Gli agenti del nucleo di polizia amministrativa, direttamente coordinati sul posto dal Comandante Antonelli, sono stati impegnati nel corso del fine settimana in controlli sul territorio in attività serale e notturna, volti a reprimere le forme di gioco compulsivo (ludopatia) ed il rispetto della normativa vigente, che vieta ai minori di anni diciotto di partecipare ai giochi pubblici con vincita in denaro e, addirittura, l’ingresso nelle sale scommesse, nelle sale bingo e nella aree dove sono installati apparecchi Videolottery.

In tutte le sale dedicate esclusivamente al gioco, infatti, è fatto obbligo di esporre in maniera visibile, nei punti di ingresso al locale, avvisi recanti il divieto di accesso e di gioco per i minori di anni diciotto, pena sanzioni di importo sino a cinquantamila euro. Nei casi di dubbi sulla maggior età, la legge prevede la possibilità di richiedere l’esibizione di un documento di identità. L’esperienza del gioco con vincita in denaro, oltre ad essere vietata per legge, può risultare pericolosa in età giovanile, soprattutto se ripetuta, approvata, incoraggiata o semplicemente permessa da genitori.

Nei confronti del titolare della sala scommesse è stata elevata una sanzione pari a 6.666,67 euro (ai sensi della L. 111/2011), nonché con la susseguente chiusura dell’esercizio commerciale da dieci a trenta giorni, che verrà successivamente operata dai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.