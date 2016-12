Troppi pregiudicati al pub: disposta chiusura per dieci giorni

Natale in sicurezza nei territori della Valle dell'Aniene con i Carabinieri della Compagnia di Subiaco che in occasione delle festività natalizie hanno eseguito un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale e di contrasto all’illegalità diffusa nell'area

PUB CHIUSO 10 GIORNI - Nel corso del monitoraggio dei luoghi di aggregazione notturna i militari hanno chiuso per dieci giorni un noto pub del centro di Subiaco con sospensione della licenza. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su proposta della Aliquota Radiomobile e della locale Stazione Carabinieri, avendo accertato l’abituale presenza di numerose persone pregiudicate e socialmente pericolose all’interno e nelle immediate adiacenze dell’esercizio.

UBRIACHI AL VOLANTE - Durante i controlli sulle principali arterie stradali i Carabinieri hanno denunciato quattro cittadini italiani in stato di libertà poiché sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti/ebbrezza alcolica, senza la patente di guida e con veicolo sequestrato. Nei guai anche un 40 enne tiburtino, noto alle forze dell’ordine, che veniva deferito per possesso ingiustificato di arma bianca, poichè trovato in possesso di un coltello, con una lama di undici centimetri, senza giustificato motivo. Due albanesi, entrambi residenti a Subiaco, sono stati invece denunciati per minacce a Pubblico Ufficiale.

ASSUNTORI DI DROGHE - Prosegue la lotta al consumo di droghe. Sei in tutto le persone, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, ad essere segnalati quali abituali assuntori di sostanze stupefacenti all'Ufficio Territoriale del Governo.