Controlli alimentari: chiusa macelleria a Centocelle, ai Parioli sequestrati 400 chili di frutta

Sigilli in una macelleria e sequestri in un negozio di ortofrutta da parte delle Polizia Locale di Roma Capitale. Durante i controlli sulla sicurezza alimentare, i caschi bianchi, coordinati dal vicecomandante Lorenzo Botta, intervenuti a seguito di segnalazioni dei cittadini, hanno sequestrato e imposto la chiusura ad una macelleria in zona Centocelle.

FRUTTERIA AI PARIOLI - Successivamente, sono intervenuti in una frutteria ai Parioli. Qui, dopo aver appurato le pessime condizioni igieniche e di conservazione, insieme agli ispettori della Asl, hanno sequestrato oltre 400 chili di merce. I prodotti sequestrati sono stati portati al Bioparco per lo smaltimento. I titolari degli esercizi commerciali, entrambi di origine araba, sono stati denunciati.