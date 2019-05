Maltempo a Roma: Tevere sorvegliato speciale, chiuse le banchine del fiume

Tevere sorvegliato speciale a Roma. Il maltempo che continua ad abbattersi sulla Capitale e sulle regioni del Centro Italia, in partcolare dell'Umbria e dell'Alto Lazio, ha infatti determinato un innalzamento delle acque del fiume romano con la Protezione Civile di Roma Capitale che, in previsione dell'allerta meteo che prevede piogge anche con rovesci temporaleschi, per le prossime 36 ore, ha richiesto agli enti preposti, a scopo precauzionale, l'interdizione sulle banchine.

Con i dati dell'idrometro di Ripetta che indicano il livello delle acque a 6.45 metri (in aumento), il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha infatti comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini.

Una situazione anomala quella che si presenta in questo mese di maggio, dove sono in programma gli allestimenti di due eventi estivi sulle banchine del Tevere, uno nella zona di Ponte Sisto a Trastevere e l'altro sulle sponde del fiume all'altezza di Castel Sant'Angelo. Al fine di evitare sgradevoli sorprese, è stata avanzata richiesta di stop all'allestimento dei due eventi, la cui programmazione non è comunque a rischio.

Già la notte dello scorso 21 maggio, a seguito delle piogge intense che non hanno mai smesso di cadere su Roma e nel Lazio in questa primavera 2019, il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile aveva disposto la chiusura precauzionale delle banchine, effettuata in collaborazione con la Polizia Locale. Con il fiume arrivato sino a 6.90 metri che averva lambito alcuni punti della banchine del fiume romano, una volta sceso il livello delle acque l'accesso era stato riaperto la mattina seguente.