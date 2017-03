Montespaccato: scaricava in fogna sostanze tossiche e saponi, chiuso autolavaggio

Dal Portuense a Montespaccato, cambia il quartiere non cambia il risultato con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che a distanza di tre giorni hanno posto sotto sequestro un altro autolavaggio. Il reparto Tutela Ambiente del XIII gruppo Aurelio, durante un controllo amministrativo ieri pomeriggio, ha scoperto che venivano scaricate direttamente in fogna le acque scure e i prodotti industriali utilizzati per la pulizia delle auto.

FILTRI PULITI - Il titolare aveva presentato una richiesta di inizio attività al Municipio Aurelio, indicando nelle planimetrie un imbocco in fogna per uso domestico. È stato questo ad aver insospettito gli agenti che, accertando la presenza del dispositivo di depurazione, hanno trovato filtri talmente puliti da risultare non essere mai stati usati.

DENUNCIATO IL TITOLARE - I saponi e le sostanze tossiche venivano gettate direttamente nello scarico, in palese violazione delle norme ambientali. L’uomo, un cittadino di nazionalità pakistana di 24 anni, è stato denunciato.