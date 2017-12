Alberi pericolanti: chiude viale dello Stadio Olimpico, Roma nord in tilt

"Strada interrotta", questo il cartello che campeggia a largo Ferraris IV a Roma Nord dove dalle 17:35 di oggi mercoledì 6 dicembre è stato chiuso il transito su viale dello Stadio Olimpico. Motivo? La messa in sicurezza delle alberature della strada che sale dietro all'impianto del Foro Italico collegando la zona della Farnesina a piazzale Clodio e l'area di Prati. L'interdizione successiva alle verifiche effettuate dai vigili del fuoco di Roma che hanno richiesto la chiusura della strada sino alla messa in sicurezza delle alberature.

Chiuso viale dello Stadio Olimpico

In particolare viale dello Stadio Olimpico è stato chiuso da largo Ferraris IV (il piazzale di ingresso della Curva Nord dell'Olimpico), con il traffico deviato sul lungotevere Diaz tramite via Paolo Boselli per chi proviene da largo Maresciallo Giardino/Via Teulada. Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione con gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per regolare la viabilità stradale della zona di Roma nord.

Le deviazioni

In conseguenze della chiusura di viale dello Stadio Olimpico il traffico proveniente da via del Foro Italico/via Salaria in direzione largo Maresciallo Giardino è stato deviato da largo Ferraris IV in direzione viale Paolo Boselli / Lungotevere Maresciallo Diaz.

Segnaletica di avviso

Relativamente alla deviazione suindicata è stata installata apposita segnaletica di avviso in Via del Foro Italico presso le intersezioni con viale Tor di Quinto, Corso Francia e Galleria Giovanni XXIII. La Polizia Locale ha attualmente in servizio numerose pattuglie appositamente impiegate nell'assistenza alla circolazione nell'area.

Alberature in aree private

Il presidente del XV Municipio Roma Nord Stefano Simonelli, contattato da RomaToday spiega che le alberature pericolanti ricadono in aree private nel territorio del I Municipio. "L'amministrazione provvederà a sollecitare i privati ad intervenire e poi nel caso agirà in danno". Al momento le tempistiche per la riapertura sono ancora ignote.